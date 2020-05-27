اختتمت مبادرة «عيدنا في بيتنا» مساء أمس (الثلاثاء) بمنطقة القصيم، التي نفذت بمدينة بريدة وفي 12 محافظة وعدد من مراكز المنطقة، حيث قُدم للمواطنين والمقيمين في منازلهم أكثر من 100 ألف هدية معايدة.

وحظيت المبادرة بدعم وتوجيه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، بهدف إحياء الشعائر الدينية وتفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد في المنازل.

وبين المدير التنفيذي لمبادرة «عيدنا في بيتنا» عبدالعزيز بن سليمان الغماس، دعم ومتابعة أمير منطقة القصيم، لهذه المبادرة، مقدماً شكره للجهات الحكومية المشاركة.

كما شارك في هذه المبادرة التي استمرت ثلاثة أيام أكثر من 58 لجنة اجتماعية تحت إشراف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم، ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة وعنيزة، وبمشاركة إمارة وأمانة وشرطة منطقة القصيم والتجمع الصحي بالمنطقة وسط احترازات وقائية عالية.