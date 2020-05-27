ساهمت استغاثة دافع العربات في الحرم المكي الشريف، التي نشرتها «عكاظ» في الـ17 من شهر رمضان المنصرم، في تأمين سلال غذائية لـ40 أسرة تسكن في أحد الأربطة الخيرية بمكة المكرمة.

وتواصل مسؤولو جمعية «نخلة الخيرية» بمكة المكرمة مع المواطن عبدالله الشهري الذي يعمل في دفع العربات بالحرم المكي الشريف، وبعد زيارته في مقر سكنه قررت الجمعية دعم جميع السكان في الرباط بسلال غذائية متنوعة وصناديق من التمور الفاخرة بمن فيهم أسرة المواطن.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية تركي بن محسن السويهري أن الجمعية دأبت منذ ظهور جائحة كورونا على تكثيف أعمالها؛ لدعم الأسر المحتاجة، وتوفير السلال الغذائية؛ لتجاوز آثار هذه الجائحة، ضمن الإجراءات والدعم اللامحدود الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مشيرا إلى أن الجمعية نفذت العديد من برامج الدعم للأرامل والأيتام وللمستفيدين من خدمات الجمعية خلال شهر رمضان المبارك.