لأول مرة على مستوى الأحياء، يقيم أهالي حي العمارية حفل معايدة استثنائي «عن بُعد»، تماشيا مع قرارات الدولة وحفاظا على السلامة العامة بسبب جائحة كورونا.ونبعت فكرة الحفل من الرغبة الشديدة لأهالي الحي الذين تساءلوا عن مصير حفل المعايدة هذا العام، وإلحاحهم الشديد على ضرورة إقامة حفل يشعرهم بالفرحة.وانطلق الحفل بعد صلاة العيد مباشرة، ولمدة ساعة كاملة، شارك فيه أكثر من 250 شخصا من الأطفال والرجال والنساء.وشهد الحفل العديد من الفقرات المتنوعة، أبرزها: تكبيرات العيد، موالات حجازية، مشاركات من كبار وأعيان الحي، مشاركات من الأطفال، كما جرى التواصل مع بعض شباب الحي المقيمين خارج السعودية، لتبادل التهاني والتبريكات، وإعادة ذكرياتهم الجميلة.