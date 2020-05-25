شارك أكثر من 30 ألف متطوع في الأعمال الميدانية التي قدمتها لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة «الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا».

واستهدفت المبادرة خلال الشهر الأول أكثر من أربعة ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها، وتجاوز إجمالي الدعم 116 مليون ريال سعودي.

وشملت المبادرة التي شارك فيها 123 جمعية و27 شركة، تقديم المساعدات الطبية لأكثر من مليون مستفيد، والتوعية والتدريب لنحو مليوني مستفيد، بينما تجاوزت المبالغ المدفوعة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق وسداد الفواتير 17 مليون ريال، إضافة إلى توزيع 15 ألف وجبة غذائية وسلة تموينية و105 أطنان من التمور على المستفيدين، والمساعدة في شراء منزلين وإكمال بناء منزل وصيانة بعض المنازل الأخرى.

يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة، ومركز التنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات الأهلية، وجمعية مكارم، وجمعية البر بشمال الرياض، وجمعية عناية، وجمعية الإمام بالدرعية.