نفذت الشؤون الصحية بالحرس الوطني بالتعاون مع إدارة العلاقات العامه والمراسم بالقطاع الغربي الأحد الماضي زيارتها الاولى في مقر وكالة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، للقيام بحملة توعوية تثقيفيه عن الوقاية من فايروس كورونا الجديد.

وتستهدف الحملة التي جرت بمقر وكاله الحرس الوطني، منسوبيها العسكريين والمدنيين عبر برامج تثقيفية منوعة.

واشتملت الحملة التي شهدت إقبالاً كبيرًا من المستهدفين، على التعريف بأھم أعراض الفايروس، وطرق انتقاله، طريقه التعامل في حال الاشتباه.

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من مهام الشؤون الصحية بالوزارة في التوعيه عازمةً على تسخير كوادرها لتثقيف جميع منسوبيها بهذا الفايروس، وخطره وسبل الوقاية منه. يذكر أن الحملة ستستمر على جميع وحدات الحرس الوطني بجدة ولمدة أسبوعين.