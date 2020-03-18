في الوقت الذي تكثف فيه أمانتا الرياض والشرقية جهودهما في اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر الوسائل المختلفة، وكان آخرها توزيع أمانة الرياض معقمات على المواطنين والمقيمين مجانا في 25 موقعا حيويا للوقاية من كورونا، وهو ما فعلته أمانة الشرقية في الخبر، يرى كثير من سكان جدة أن جهود أمانتهم لا تزال دون مستوى الأزمة، إذ اكتفت بعمليات رش اعتيادية تمارسها منذ سنين، دون أن يطرأ عليها أي تطوير يواكب تداعيات الوباء.يذكر أن أمانة الرياض أعلنت زيادة كمية إنتاجها من الجل المعقم، الذي حضرته في مختبراتها المركزية، لمواجهة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشرعت في توزيعه مجانا في مواقع متفرقة داخل مدينة الرياض، منها الإشارات المرورية، والتنسيق مع جهات حكومية لتزويدهم به.وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء اعتمدت الجل المعقم الذي أنتجته أمانة منطقة الرياض في مختبراتها. وتأتي هذه الإجراءات ضمن التدايير الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.