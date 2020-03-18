أغلقت أمانة منطقة تبوك أمس (الثلاثاء)، 821 مركزا تجاريا وصوالين حلاقة رجالية وتجميل، ضمن جولاتها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة بالمنطقة، لتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد.

وأوضحت الأمانة أنها كثفت جهودها الرقابية، إذ تم إغلاق 6 مراكز تجارية كبرى بمدينة تبوك، و725 صالون حلاقة رجالية، و90 صالونا للتزيين النسائي، إضافة إلى متابعة مستجدات الإجراءات الإدارية والصحية والبيئية والتوعوية، وديمومة الجدوى التشغيلية في الإدارات والبلديات التابعة كافة.

وقالت الأمانة: «لقد جرى تحرير ما يزيد على 1500 تعهد وإقرار على بعض أصحاب المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القرار، وإبلاغ جميع المنشآت كالصيدليات وأنشطة التموينات الغذائية والسوبرماركت والهايبرماركت وما في حكمها بتوفير الخدمة، وضرورة الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، وإلزام جميع العمالة بارتداء القفازات».