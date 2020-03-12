فقدت الأوساط الرياضية والأدبية الخليجية والعربية، الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، الذي وافته المنية اليوم (الخميس) عن عمر يناهز (81 عاما).

ووفقا لموقع «الأيام» البحريني الإخباري، فالمغفور الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد 1939، وولد بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963، وعمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى العام 1968، ثم انتقل في العام 1968 إلى الحرس الوطني آنذاك مستشارا قانونيا، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام البحرينية منذ العام 1976 وحتى 1988.

وتقلد الشيخ عيسى بن راشد منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام 1988 بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا، تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ العام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.