شارك مدير إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي، باليوم العالمي للكلى 2020، الذي أقيم بأحد مراكز غسيل الكلوي التابع لجمعية البر بجدة.وتجول الصحفي، برفقة مدير عام جمعية البر بجدة المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، في مرافق المركز، وشاهد من خلالها الخدمات المقدمة لمرضى الفشل الكلوي، كما التقى بالأطباء المشرفين على العلاج وعدد من الحالات المستفيدة التي أهداها الورود، متمنياً لهم الشفاء العاجل، كما شاهد عرضاً مرئياً عن نشأة المركز وأبرز الخدمات التي يقدمها للمرضى.وأوضح المهندس حكمي، أن اليوم العالمي للكلى يعد فرصة لتكاتف الجهود للوقوف بجانب مرضى الفشل الكلوي والتخفيف من معاناتهم وتوفير كافة الخدمات العلاجية التي يحتاجونها، مشيراً أن لدى البر مجمعين لعلاج مرضى الفشل الكلوي.وفي ختام الجولة عبّر الصحفي عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلى أنه شاهد صرحاً عملاقاً يُشار له بالبنان يقدم خدمات إنسانية لأهالي المحافظة من الأسر الفقيرة والأيتام، تستحق التقدير والمساعدة من كافة أفراد ومؤسسات المجتمع، سائلاً الله لهم التوفيق وأن يتقبل منهم هذا العمل الجليل.يذكر أن مراكز الغسيل الكلوي بالجمعية التي تحوي 67 جهازاً لغسيل الكلى، ويشرف فريقها المتخصص من المستشارين والأطباء طيلة السنوات الماضية على أكثر من نصف مليون جلسة غسيل كلوي، بمعدل 43 ألف جلسة غسيل سنوياً، نالت ثقة المستفيدين وباتت أحد المقاصد الخدمية الخيرية للمهتمين بشأن أمراض الكلى والراغبين في العلاج لمن يعانون من الفشل الكلوي.