انتقلت إلى رحمة الله تعالى عباسيه جلال الدين خوجة، والدة كل من: أحمد، أنور، خالد، أميرة، آمال، جميلة أكرم خوجة.ويتقبل العزاء للرجال بحي النعيم شارع أيوب بن وارث بجوار جامع البصيرة، وللنساء في منزلها في حي البوادي.«عكاظ» تتقدم بالعزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.