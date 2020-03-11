افتتح المشرف العام لمستشفى الملك فهد ومستشفى العزيزية للأطفال الدكتور محمد باجبير، اليوم (الأربعاء) مركز المهارات ومعمل المحاكاة، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى صحة جدة.

وقال الدكتور باجبير: إن مركز المهارات ومعمل المحاكاة يعتبر من المراكز المهمة لتعلم المهارات الطبية الاكلينيكة المختلفة باستخدام الدمى عالية التقنية، والتي تشبه الجسم البشري في الشكل وفي بعض أنواع الاستجابات التمثيلية الإلكترونية.

وأوضح أن دمية المحاكاة في المعمل عالية الدقة وموصولة بأجهزة كمبيوتر ودائرة تلفزيونية لعرض بث مباشر لحالة المحاكاة والاستفادة من قبل الحضور.

وأضاف باجبير أن المركز على مساحة واسعة ويحوي 6 قاعات دراسية ومعمل محاكاة داخله غرفة تحكم وأجهزة عالية الدقة في محاكاة معظم التخصصات الطبية مثل التمريض والطوارئ والتخدير والقلب إلى جانب مراجعة ومشاهدة التدريب عن طريق الدائرة التلفزيونية، وذكر أن المركز يعقد فيه شهرياً مايقارب من 12 دورة للانعاش القلبي الرئوي الأساسي والمتقدم، والآن في طور إعداد دورات المحاكاة والإنعاش القلبي المتقدم للأطفال، مؤكدا أن دورات المحاكاة الطبية سيكون لها الأثر الفعال على الكوادر في المنشأة وتدريبهم وتدريب أطباء الزمالة في مختلف التخصصات.

يذكر أن إدارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بمستشفى الملك فهد يحتوي على أكثر من 35 برنامجاً ما بين زمالة وتخصص دقيق ودبلوم، ويدرب أكثر من 3200 متدرب لشهادة الاختصاص السعودية.

كما توجه الجامعات الحكومية والخاصة في المنطقة أكثر من 500 طبيب وطبيبة امتياز في أكثر من 20 تخصصا وتدريب الطلاب في الأقسام الإدارية وتدعم الإدارة الإيفاد للهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب احتياج المستشفى للتخصصات، وتعقد الإدارة وتشرف على ما يقارب 200 دورة طبية وفعالية.