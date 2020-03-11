احتفل ثابت حسن النهدي بزواج نجله حسان من ابنة حميد بن حمود الخياري في إحدى قاعات الأفراح في جدة، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين.وأعرب العريس عن سعادته الغامرة بدخوله القفص الذهبي، راجيا من الله أن يجعل الود والمحبة عنوانا لحياتهما القادمة. وشكر العريس كل من لبى دعوته وحضر حفلة زواجه، سائلا الله أن يوفقه وعروسه ويرزقهما الذرية الصالحة.«عكاظ» تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.