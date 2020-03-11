احتفلت أسرة القمقوم بزفاف ابنها أحمد راضي سودي القمقوم، أحد منسوبي قوة الطوارئ، في إحدى قاعات الأفراح بعرعر، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين. وتخلل الاحتفال تقديم العرضة السعودية والفلكلور الشعبي والدحة.وعبر العريس عن سعادته الغامرة بدخوله القفص الذهبي، سائلا الله أن يوفقه وعروسه ويرزقهما الذرية الصالحة.«عكاظ» تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.