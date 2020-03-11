واسى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قائد أمن مطار الملك سعود بالباحة المقدم بندر بن راجح البقمي، في وفاة والدته (رحمها الله).وسأل أمير منطقة الباحة الله -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.من جهته، أعرب المقدم البقمي عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة على مشاعره النبيلة غير المستغربة، داعياً -المولى القدير- أن يحفظه ويجعل هذا العمل في موازين حسناته.