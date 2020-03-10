برعاية أمين جدة صالح بن علي التركي، افتتح وكيل أمين جدة للاستثمار وخدمة المجتع المهندس عبود القحطاني معرض الغزالي السنوي الذي نظمته شركة الغزالي للتجارة بجدة. وسط حضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال. حيث قاموا بجولة على المعرض الذي ضم مجموعة من التصاميم الجديدة من الساعات السويسرية ذات الجودة العالية والتصاميم الأنيقة التي تناسب كل الأذواق والأعمار من الجنسين.

واستعرضت شركة الغزالي للتجارة خلال اجتماعها السنوي مع عملائها الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والخطط المستقبلية للعمل في السنوات المقبلة.

ورحب المدير التنفيذي للشركة عبداللطيف محمد العلي العبد اللطيف، في بداية الاجتماع، بالحضور وقال «إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي في اجتماعاتنا السنوية لماركتنا السويسرية التي أثبتت على الدوام التزامها بسياسة واقعية في التعامل مع الأسواق العالمية».

وأكد على متانة العلاقات الإنسانية التي تربط الشركة بعملائها وموزعيها وما تمثله من انعكاسات هادفة لتحقيق المصالح المشتركة لكل الأطراف، مشددا على أن هذه الاجتماعات والمعارض هي على قدر كبير من الأهمية في تقوية تلك العلاقات وآثارها في السوق السعودية، التي تعد من أكبر الأسواق العالمية وما تحتله من مكانة دولية مرموقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الزاهر الزاخر بالإنجازات.

وأكد على الدور الذي تضطلع به شركة الغزالي في تقديم أحدث المنتجات من الساعات السويسرية في السوق السعودية، لتكون في متناول المستهلك، إضافة إلى ما تقدمه الشركة من دعم فني وتقني لتلك الماركات من خلال الشبكة الكبيرة لنقاط بيعها ومراكز خدمات ما بعد البيع.

وشكر العبداللطيف الحضور على تفضلهم بتلبية الدعوة وثقتهم بالماركات التي تمثلها الشركة، مؤكدا حرص شركة الغزالي ومؤسسها على تقديم تلك المنتجات بأسعار تنافسية تلبي مختلف الأذواق.

يذكر أن الشركة تحرص على انتهاج سياسة إستراتيجية بلقائها العملاء لاستعراض ما جرى تحقيقه من إنجازات في الأعوام السابقة وطرح الخطط المستقبلية وسياسة التعامل للسنوات المقبلة، من خلال عقد مثل هذه الاجتماعات التي يتخللها أيضا تنظيم معرض مصاحب يضم أحدث المنتجات من الساعات السويسرية العالمية التي تمثلها الشركة في المملكة.