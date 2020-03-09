اختتمت فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، والذي دشنه الأمير مشعل بن ماجد (الأحد)، قبل الماضي بمركز الأندلس مول واستمر لمدة خمسة أيام.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بجدة قد شاركت في المعرض بعدد 12 ركنا تعليميا زاره خلال مدة إقامة المعرض أكثر من 15 ألف زائر فيما بلغ عدد المدارس التي زارتها 745 مدرسة بنين وبنات. وتميزت الأركان التعليمية بتنوع فعالياتها وبرامجها

مابين توعية الطلاب والطالبات بأدوات الآمن والسلامة وطرق الإخلاء الآمنة وإحساسهم بالمسؤولية فيما يخص الآمن والسلامة، أما مايختص بركن الشؤون الصحية المدرسية فقد اشتمل على كيفية توعية الزوار بطرق الوقاية من الفايروسات وفي مقدمتها فايروس كورونا، شرح البرامج للتوعية الصحية للزوار المنفذة في المدارس من خلال استخدام استراتيجيات التعلم النشط ودليل المخاطر في المدارس.

كما شارك ركن رياض الأطفال بالمعرض وكان من أبرز محتويات الركن توعية أولياء الأمور وطلاب وطالبات رياض الأطفال بالمهارات الحياتية مثل الألعاب الآمنة والأثاث الآمن واستخدام الألوان الثابتة والطبيعية والرد على استفسارات أولياء الأمور حيث وجد الركن إقبالا للأطفال وطالبات الروضات والمدارس بشكل يومي يتراوح مابين 1000 إلى 1200 زائر وزائرة.

وحضر ركنا التربية الخاصة وخدمات الطلاب بتعليم جدة بنين وبنات من خلال توعية الزوار بالطرق الآمنة لإخلاء الطلاب والطالبات بشكل عام وذوي الاحتياجات من مختلف فئات ذوي الإعاقة في حالة حدوث خطر على سلامتهم كما تألق ركني نشاط الطلاب ونشاط الطالبات بالعديد من الفعاليات الترفيهية والمسرحية والإنشادية في مسرح المعرض خلال مدة إقامة المعرض.

وفيما يخص مشاركات المدارس فكان من أبرزها ركن ابتدائية داوود بن عروة الثقفي للبنين، والذي تم من خلاله توعية الزوار والأطفال بأخطار المصاعد، وكيفية التصرف الآمن في حال تعطل المصعد من خلال استخدام السماعة الهاتفية، والجلوس بهدوء في انتظار الإنقاذ بشكل سليم، كما حضرت الابتدائية 96 للبنات بركن توعية الطلاب، والطالبات بمخاطر المنظفات المنزلية، إضافة لتنمية مهارات الطالب والطالبة بالألعاب الذهنية والحركية.