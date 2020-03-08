رعت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مبادرة «شكراً لك» والتي أقيمت في دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في لفتة كريمة تجاه هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، وقد أكدت الأميرة حصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على أن المرأة السعودية تشهد نقلة نوعية في مجال تمكينها ليكون هذا العام عامها في عاصمة المرأة العربية «الرياض» تحت شعار «المرأة وطن وطموح» وذلك انطلاقا من رؤية المملكة 2030 في هذا العام، وتأكيداً على أنها شريك أخيها الرجل في بناء وطن يفخر بأبنائه، وذلك من خلال تمكينهما الاقتصادي والاجتماعي وعلى دورهما المؤثر في القطاعات الحيوية. ونوهت إلى أن درجة تقدم الحضارة لكل دولة تقاس بمدى اهتمامها بكبار السن والذي يعتبر انعكاساً لتحضر الدول ووعيها بالإرث الثقافي للرعيل الأول وأهميته لتنمية الجيل الجديد، وإن رؤية المملكة 2030 تعزز قيمة كبار السن وأهميتهم في مسيرة ربط الماضي بالحاضر.

وقالت الأميرة حصة: إن المملكة اهتمت منذ أكثر من 56 عاماً بدور الرعاية الاجتماعية للمسنين لما لها من دور إنساني واجتماعي ومن هم في حاجة إلى الرعاية، وذلك من خلال الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل أخصائيات اجتماعيات ونفسيات في كل ما يعينهن بالبرامج والأنشطة التي تساعدهن على استكمال ما يرغبن من تعليم أو تدريب مهني لتعَلم بعض الحرف، ولن ننساهم يوماً أو تنساهم القيادة الحكيمة التي قدمت لهم الكثير والعديد من الخدمات من خلال 900 جهة حكومية وأهلية في كافة المناطق بناء على ما رصدته جمعية وقار.

ومن جانبها أكدت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للمسنات بالرياض بدرية عماش عيد الثقيل على أن رعاية الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود مبادرة «شكرا لك» هي لفتة حانية من سموها لأمهاتنا المسنات لتحتفل معهن بهذا اليوم والذي أدخل البهجة والسرور إلى قلوبهن، وهذا من ضمن البرامج المقدمة لهن وهي دمجهن بالمجتمع وهذا بالطبع الهدف الأسمى لإسعادهن بكل ما بوسعنا فعله تجاههن لعل ما نفعله يكون رفعة لنا ولكم في الدرجات في زيارتها لهن.

كما أشارت إلى أن الباب مفتوح أمام الزيارات الداخلية للأمهات من جميع شرائح المجتمع وتوفير زيارات خارجية من قبل شرائح المجتمع. في استراحات ومخيمات ومراكز وجامعات.

ونوهت إلى أنه تم فتح فصل محو الأمية للدارسات اللاتي فاتهن التعليم. وأيضاً إلحاق طالبتين بالثانوية لتعليم الكبيرات. وإلحاق أخريات بالمعهد المهني لتعلم بعض الحرف.