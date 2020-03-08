عمت حالة من الحزن والأسى في عموم الكويت منذ أمس (السبت)، جراء حادثة الحريق منزل راح ضحيته 8 أطفال أشقاء في مدينة صباح الأحمد، إضافة إلى إصابة أربعة من إخوتهم نقلوا للعلاج.

وشاركت جموع كبيرة اليوم (الأحد) في تشييع جثامين الأطفال الثمانية، مقدمين التعازي لوالدهم سلطان بن نهار العتيبي، فيما تمت مواراتهم الثرى في مقبرة «صبحان».

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد بعث ببرقية تعزية إلى سلطان نهار سلطان العتيبي عبر فيها له ولكافة أفراد أسرته عن خالص تعازيه وصادق مواساته القلبية بوفاة أبنائه بحادث الحريق المفجع الذي اندلع في منزله الذي أدمى القلوب، سائلا المولى تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يحتسبهم شهداء وشفعاء لوالديهم ويربط على قلوبهم ويؤجرهم في مصابهم الأليم وأن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تعزية إلى سلطان العتيبي ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته له ولكافة أفراد أسرته خالص تعازيه وصادق مواساته القلبية بوفاة أولادهم بحادث الحريق المفجع مبتهلا إلى المولى جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته.

كما بعث الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.