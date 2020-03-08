قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة خدماتها منذ تأسيسها في العام 2003 لـ146.436 امرأة، وذلك عبر عدة مبادرات تنموية في التمكين والتوعية والإرشاد.

واستفادت من برنامج تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية 54.512 مستفيدة، و84.607 مستفيدة من برنامج الإرشاد والحماية الأسرية، كما بلغ عدد المستفيدات من برنامج شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة 3893 مستفيدة، كما تم تأهيل 422 مستفيدة عبر برنامج تأهيل المختصين، إضافة إلى 21 مستفيدة من خدمات الإرشاد البحثي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس فيصل السمنودي، أن «المودة» أطلقت عدة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، وذلك خلال الفترة من 5 حتى 8 مارس وذلك من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة وذلك بداية بركن تمكين المرأة للاستشارات المجانية، الذي تم من خلاله تقديم 50 استشارة أسرية، وبلغ عدد الزوار 505 زوار تعرفوا على خدمات ومبادرات «المودة» وما تقدمه للمرأة، كما ستقام ورشة تمكين المرأة ودورها في تنمية المجتمع، وذلك بمقر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة.

وبين السمنودي أنه سيتم إطلاق 50 وثيقة عمل حر للمرأة، وذلك في ظل دعم «المودة» للمستفيدات من خدمات أكاديمية الحياة لتمكين المرأة عبر تمكينهم بكافة الوسائل والممكنات، التي تساعدهم على الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج والدخول لسوق العمل بأفضل الخبرات والمعارف وبداية مشاريعهم التجارية، إضافة إلى عدد من الدورات الاجتماعية والمهنية لتمكين المرأة، كما سيكون هناك معرض توعوي للمرأة في جامعة دار الحكمة.

كما أضاف السمنودي أن أكاديمية الحياة لتمكين المرأة تنفذ عدد من البرامج التدريبية وورش العمل، بهدف تمكين النساء والانتقال بهم من الاحتياج إلى الإنتاج، وذلك عبر عدة محاور تبدأ بالتمكين المهني والحرفي وخلق فرص وظيفية للأرامل والمطلقات وتسويق منتجات الأسر المنتجة والقروض للمشاريع الناشئة.

كما أطلقت «المودة» صندوق ترابط للدعم المالي وذلك نظراً لما تواجهه هذه الشريحة خصوصا الفئات المستضعفة من تحديات اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية بسبب الظروف الاقتصادية، إذ تم تصميم نموذج عمل مناسب للأرامل والمطلقات المستضعفات لمساندتهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً واقتصادياً عبر عدة مراحل، يستهدف خدمة 100 سيدة.

وأوضح السمنودي أن أكاديمية الحياة خدمت منذ تأسيسها في العام 2018 (2981) مستفيدة تم تمكينهن مهنيا وحرفيا، كما تم توظيف 50 مستفيدة، وإطلاق 50 وثيقة عمل حر لمساعدة المستفيدات في بداية مشاريعهن التجارية.

وأضاف مدير عام الجمعية محمد بن علي آل رضي، أنه يتم تقديم العدد من الخدمات للمرأة في «المودة» بداية بالدورات الاجتماعية في التربية الوالدية والأم القائدة ومهارات التعامل مع المراهقين، إضافة إلى دورات تأهيل المقبلات على الزواج، وغيرها من الدورات المهنية والحرفية عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة، إضافة إلى خدمات الرعاية الوالدية والاستشارات الأسرية.