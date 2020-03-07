تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يقام غدا (الأحد) حفل تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي بدورتها السابعة لعام 2019 تحت عنوان «نحو تحقيق أثر أعمق للعمل الاجتماعي» في الرياض.

وتتنوع مجالات جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في البرامج والمشاريع والخدمات والمبادرات المميزة والريادة في الشؤون الاجتماعية والإنسانية والخيرية والتطوعية، والمساهمات الفعالة في المسؤولية الاجتماعية.

ورصدت الجائزة 750 ألف ريال لكل فرع من الفروع الأربعة لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي.

وتهدف الجائزة إلى إبراز الجوانب المشرقة والجهود المضيئة للعمل الاجتماعي وبناء إرث وطني في مفهوم العمل الاجتماعي على المستوى المحلي والاقليمي.

وكانت أمانة الجائزة قد أعلنت أخيرا أسماء الفائزين بالدورة السابعة.