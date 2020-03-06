‏‏تزامنًا مع احتفاء العالم في الثامن من شهر مارس في كل عام باليوم العالمي للمرأة، يقيم فرع معهد الإدارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة وبالتعاون مع جمعية الثقافة و الفنون لقاءً بعنوان «واقع ومستقبل التنمية الإدارية والثقافية للمرأة السعودية»، وذلك باستضافة عدد من عضوات مجلس الشورى وهن: نورة الشعبان، الدكتورة نورة المساعد، الدكتورة نورة المري، الدكتورة عالية دهلوي، ويدير الحوار مدير عام فرع معهد الادارة العامة النسائي بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة جزاء العتيبي.

‏ويناقش اللقاء عدة محاور تخص قضايا التنمية الإدارية والثقافية للمرأة السعودية والصعوبات والتحديات التي تواجهها في المجال الإداري، بحضور عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية بمنطقة مكة المكرمة، وشخصيات لها تأثيرها المجتمعي على كافة الأصعدة النسائية، كما يصاحب هذا اللقاء افتتاح معرض فني لفنانات سعوديات يستعرض لوحات تشكيلية ومنحوتات وفنون للخط العربي. كما يتخلل اللقاء فعاليات ثقافية وفنية.

‏وأكدت الدكتورة سارة العتيبي أن اللقاء يتم بدعم من مدير معهد الادارة العامة ‏الدكتور مشبب القحطاني وتعاون جميع منسوبي ومنسوبات المعهد، حيث يهدف هذا اللقاء إلى التركيز على كفاح المرأة السعودية من أجل الحصول على حقوقها؛ ويعد بمثابة احتفالية لتتويج إنجازات كل امرأة سعودية ومساهمتها في مجتمعها وقياس حجم مجهوداتها والمكاسب التي حققتها، وتسليط الضوء على أهمية استثمار طاقتهن المهنية والفكرية والثقافية.

وعدت العتيبي اللقاء فرصة متاحة للتأمل في التقدم المحرز والدعوة للتغيير وتسريع الجهود الشجاعة التي تبذلها النساء السعوديات وما يضطلعن به من أدوار استثنائية في صنع تاريخ الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.