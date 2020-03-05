احتفل بلقاسم محمد موسي الزيلعي بزواجه في بلدة الحبيل التابعة لمركز القوز (35 كيلومترا جنوبي القنفذة)، بحضور الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين.وشكر العريس كل من لبّى دعوته وحضر حفلة زواجه، سائلاً الله أن يوفقه وعروسه ويجعل الود والمحبة عنواناً لحياتهما القادمة، ويرزقهما الذرية الصالحة.«عكاظ» تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.