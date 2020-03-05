استقبل الزميل عبدالسلام السلمي المصور في تحرير «عكاظ»، المعزين في وفاة نجله خالد (16 عاماً)، الذي وافته المنية، وصُلي عليه في جامع القريقري في جدة، ودفن في مقبرة الصالحية.وتوافد عدد من الأهل والأصدقاء إلى منزل عبدالسلام في جدة حي الحمدانية لمواساته في فقيده، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويجعل مثواه الجنة ويلهم أهله الصبر والسلوان.كما تلقى ذوو الفقيد اتصالات المواسين على جوال رقم 0556545005.