قلد مدير شرطة جدة اللواء محمد بن فهد آل صقر، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيتهم، بحضور مدير الأدلة الجنائية في الشرطة العميد عبدالله بن عواض الزهراني.وشملت الترقيات: مدير شعبة المختبرات الجنائية العميد صالح بن علي عريشي، مدير شعبة فحوص الأسلحة النارية والآلات العميد ياسر بن عيسى البدري، نائب مدير المختبرات الجنائية العميد مجدي بن محمد حسنين والمقدم سعد القرني بقسم الفحوص الوراثية.وأعرب الضباط المترقون عن شكرهم وامتنانهم على هذه الثقة، داعين الله عز وجل أن تكون عوناً لهم لبذل المزيد من الجهود.