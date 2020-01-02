أكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن وفاة الإعلامية نجوى قاسم طبيعية نتيجة أزمة قلبية، وأن جميع المؤشرات والفحص الطبي المبدئي التي أجريت عليها تؤكد ذلك.

ووفق الإجراءات الطبية التي تم اتخاذها على الفقيدة، أفاد اللواء المنصوري بأنه لا شبهة جنائية في وفاة الإعلامية نجوى قاسم، إذ تبين من خلال الفحص وفاتها نتيجة أزمة قلبية، ولم تكن تعاني من أمراض أو مشكلات صحية قبل الوفاة، لافتاً إلى أن هناك أطباء بين أفراد أسرتها.

ووفقا لصحيفة «الرؤية» الإماراتية، أضاف المنصوري أن الإعلامية المتوفاة (52 عاماً)، كانت تعيش مع أفراد من أسرتها في منزل جديد، وفي أجواء اعتيادية احتفلت مع أسرتها وأصدقائها برأس السنة الجديدة، وتوجهت إلى سريرها بشكل طبيعي ليل أمس، ولم تستيقظ في الصباح ما أثار قلقهم، فتوجهوا إليها وحاولوا إيقاظها لكنها لم تستجب فاتصلوا بالإسعاف، ليتبين لهم وفاتها نتيجة أزمة قلبية.

ولفت المنصوري إلى أن شرطة دبي اتخذت إجراءاتها المعتادة وتشمل الفحص من قبل خبراء الطب الشرعي بالأدلة الجنائية، مرجحاً تأكيد نتيجة الفحص الأول.