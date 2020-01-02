محافظ العيدابي ينقل التعازي لذوي الشهيد الذروي

نقل محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري اليوم (الخميس)، تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد جندي أول ناصر يحيى محمد الذروي رحمه الله، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استُشهد أثناء أداء واجبه بالحد الجنوبي باتجاه نجران.

ونقل الظافري تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأمير منطقة جازان ونائبه، وقال الظافري: إن الشهيد نال شرف شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للدين والوطن، حيث استُشهد في ميدان الشرف مدافعاً عن ثرى بلاد الحرمين الشريفين سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على تعزيتهم ومواساتهم، مبينين فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعاً عن هذا الوطن الغالي، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لترابه ضد أي معتد غاشم.