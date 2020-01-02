احتفل الزميل هليل المزيني بزواج نجله أحمد، من ابنة راضي بن عوض الصبحي، في إحدى قاعات الاحتفالات الكبرى بجدة، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين. وتخللت الاحتفال العرضة السعودية ولعبة السامري والمجسات الحجازية والخبيتي.وشكر والد العريس كل من لبى دعوته وحضر حفل زواج نجله أحمد، بينما عبر العريس عن فرحته بدخوله عش الزوجية وإكمال نصف دينه.«عكاظ» تبارك للعروسين وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.