استقبلت أسرة السلمي المعزين في فقيدتهم، زوجة مجيديع بن خليفة العيدي السلمي، التي وافتها المنية، وصلي عليها في مسجد القريقري بحي الحمدانية في جدة.وتوافد عدد من المسؤولين إلى دار الأسرة في جدة حي الفلاح، خلف بن داود، لمواساة ذوي الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.والفقيدة والدة الزميل مشعل بن مجيديع العيدي مدير التحصيل والائتمان بصحيفة «عكاظ»، فهد بميناء جدة الإسلامي، صالح بجامعة جدة، سلطان بالدفاع المدني بجدة، وخليفة. وتلقت الأسرة اتصالات المواسين على جوال 0555686955.