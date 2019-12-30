أصدرت وزارة الخدمة المدنية قراراً بتكليف نورة بنت عبدالله المردسي مديراً عاماً لفرع الوزارة بمنطقة القصيم.

وتأتي هذه الخطوة تحقيقاً لإستراتيجية وزارة الخدمة المدنية في دعم الكفاءات وتمكينهم من تقلّد المناصب القيادية في الوزارة، حيث تُعد المردسي من الكفاءات الوطنية المتميزة من أبناء الوزارة.

ويأتي تكليف المردسي بالقيام بمهمات مدير عام الفرع سعياً من وزارة الخدمة المدنية للاستفادة من الكفاءات المميزة من موظفي وموظفات الوزارة، ودعماً لتحقيق وتنفيذ إستراتيجية الوزارة في تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية، وتهيئة بيئة العمل لبروز قيادات وظيفية مميزة على كافة المستويات، وعملاً بمبدأ تدوير القيادات في الوزارة وفروعها، متمنية لها التوفيق والعون في مهماتها الجديدة.