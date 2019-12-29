مع صدور الأمر الملكي بتعيين سفير خادم الحرمين الشريفين السابق في كندا نايف بن بندر السديري سفيرا في المملكة الأردنية الهاشمية، تفاعلت تهاني وتبريكات المهنئين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المناسبة، مسطرين عبارات الثناء والشكر للسفير السديري، خصوصا الطلاب والطالبات، والعاملين السابقين في السفارة بكندا، معتبرين تعيينه سفيراً في الأردن استحقاقاً لما يتميز به من تعامل ودعم لكافة طالبي الخدمات.

وبرز بين المهنئين المبتعث خالد السيوفي مستذكرا تلبية دعوة السفير السديري لطلبه مشاركته عقيقة ابنته المولودة ماريا حيث تجاوب السفير السعودي مع الدعوة عبر «تويتر» وشاركه المناسية.

وكتب السيوفي «حبيبي معالي السفير اشتقنا لك والله بارك الله في جهدك أنت كالغيث يأتي معك الخير أين ماحللت.. بنتك ماريا السيوفي كبرت»، ليرد عليه السفير السديري بقوله «ما شاء الله عروس الله يحفظها».