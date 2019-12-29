منح مجلس الأكاديمية العالمية للعلوم، عالمة التكنولوجيا الحيوية الرائدة الدكتورة حياة سندي وسام المحاضرة لعام 2030 تقديراً لإنجازاتها المهنية المتميزة ذات التأثير العالمي كعالمة سعودية. وبعد هذا أمرا استثنائيا لأنه من غير المألوف أن يمنح مجلس الأكاديمية العالمية للعلوم وسام المحاضرة لشخصية ليست عضواً في الأكاديمية.وأوضح رئيس مجلس الأكاديمية العالمية للعلوم الدكتور محمد حسان أن الجائزة التي قدمها المجلس والتي تهدف للنهوض بمجال العلوم في البلدان النامية، تعتبر مثالا لوضع الابتكار في خدمة العالم النامي وتعزيز تعليم العلوم بين الأجيال الصاعدة من العلماء. لافتا إلى أن وسام المحاضرة يجسد تكريماً لإنجازات الدكتورة حياة سندي في مجال التكنولوجيا الحيوية.