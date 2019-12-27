كنت أشعر حين تضمّه أناملي بدفءٍ شفيف يسري في يدي، أدخل في إغفاءة لذيذة، وحين أصحو أجد ما كان يدور في خلدي منثوراً على الورقة حدائق زنبق فاتنة، ماذا كان يحدث في أثناء إغفاءتي يا ترى؟!يصيح هذا المرهف الأنيق جزءاً مني، يمتزج بي يمتد الشريان من قلبي عبر جسده النحيل إلى لسانه الرقيق، يتدفق دمي عبره إلى الورقة فيكتبني حتى إن كنت لا أشعر.إن هذا الوفي الذي قلت فيه ذات نبض في قصيدة (بشراك يا قلمي):لم يبق في كفي سوى قلمي فما .. جدوى اليراع وقد فقدتُ دواتيفحملتهُ ومضيت في درب الأسى .. ورأيت في قسماتـه قسماتـيشاهدت نفسي في بريق دموعه .. فـي وجنتيـه تـلألأت مرآتـيوكأنما قلمـي أحـسّ بلوعتـي .. وتغلغلت فـي روحه مأساتيفمضى يشاطرني الهموم مكابراً .. ويمسِّح العبرات مـن وجناتـيقد كادَ يقضي نحبه ظمـأً ولـم .. يشكُ المُصاب فقد تَقَمّص ذاتيفغرزت في وسط الوريد لسانهُ .. وسقيته بدمي ونبـض حياتـيلأَرُدَّ بعـض جميـلـه ولعـلّـهُ .. يتلو على سمع الهـوى آهاتيقل أيها القلـم الوفّـي لِسَائـلٍ .. عن سرّ هذا الحزن في أبياتـيقل إنّ شِعري نَزف قلبٍ موجعٍ .. رقصـت علـى أنغامـه أنّاتـيواكتب جميع قصائدي بدمي فقد.. تشجي مُحبَّ قصائدي نبضاتـيإني قضيت مع الأسى عمري فما .. لانت لَهُ طـول الحيـاة قناتـيكانت سِجَـالاً حربنـا فهزمتـه .. ورفعت فوق حصونـه راياتـي***هو ذاته الذي أمسى وحيداً في زاوية مكتبي يلفّه صمت رهيب، وحزن قاتل بعد أن استبدلته بلوحة المفاتيح وأصبحت أكتب من شاشة جوالي وعليها كل ما يدور في بالي وفي أي مكان أو زمان.نظرت إليه بوجع كبير.. مددت يدي إليه رفعته إلى مستوى عيني، ذرف باسمهما دمعتين، مسحت من وجنتي دمعتيه، وقلت:بأي وجهٍ فدتك الروح أعتذرُ .. وقد أتيتُ بذنْبٍ ليس يُغتفرُ