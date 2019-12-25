احتفل أخصائي إعلام المملكة في «كاوست» والكاتب في «عكاظ» الزميل علي مكي بعقد قران ابن شقيقته إيهاب منصور ظفراني المعلم في حفر الباطن، على كريمة عبدالرحمن الحسن الحفاف في إحدى قاعات الأفراح في محافظة الريان، في جازان، بحضور جمع من الأهل والأصدقاء والأعيان والمسؤولين.وعبر العريس عن سعادته الغامرة بعقد قرانه، مقدماً شكره لكل من لبى دعوته وشاركه فرحة العمر.وأبدى الزميل علي مكي سعادته الغامرة بزواج إيهاب، متمنياً له حياة زوجية سعيدة، متوجة بالذرية الصالحة.«عكاظ» تبارك للعروسين وتسأل الله لهما حياة زوجية عنوانها الحب والود والسعادة.