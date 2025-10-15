تأهل جديد يُضاف إلى سجل المجد السعودي، يروي قصة وطنٍ لا يعرف المستحيل، ويؤكد أن الإصرار والعمل والروح الوطنية هي مفاتيح الوصول إلى القمة.الأخضر لا يكتفي بالمشاركة، بل يصنع الحكاية في كل ظهور، ويُجدد عهد الفخر مع جماهيره في كل بطولة. ومع التأهل السابع لكأس العالم، يتأكد أن المنتخب السعودي ليس ضيفاً على البطولات، بل أحد عناوينها الثابتة، وواجهة مشرفة للرياضة السعودية والعربية.هذا الإنجاز لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة رؤية طموحة ودعمٍ متواصل من القيادة الرشيدة، التي جعلت من الرياضة ركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتحول الوطني. كما أنه انعكاس لجهد اللاعبين والجهازين الفني والإداري الذين حملوا مسؤولية الوطن بكل شرفٍ والتزام.وفي لحظة التأهل، توحّد الفرح من الميدان إلى كل بيت، من صوت الجمهور في المدرجات إلى نبض الملايين خلف الشاشات. إنها فرحة وطنٍ كامل آمن بقدراته، وآمن أن الإنجاز لا يُكتب بالحظ، بل بالعزيمة والتخطيط والإصرار.الأخضر اليوم يدخل المونديال السابع بثقةٍ أكبر وطموحٍ أعلى، يحمل في كل خطوة رسالة وطنٍ يؤمن أن مكانه الطبيعي بين الكبار.فمبروك للوطن.. ومبروك للأخضر..سبعة تأهلات.. وسلسلة من الفخر لا تنتهي.