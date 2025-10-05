عالم جيولوجي: حضارة قديمة على القمر قبل 50 ألف عام

أسرار الحرب الباردة

بعثات ترصد الأسرار

شكوك في الأدلة الرسمية

قصص رواد الفضاء

فرضية الإنسان القديم

عاد عالم الجيولوجيا الأمريكي غريغ برادن لإثارة الجدل حول وجود حضارة بشرية قديمة على سطح القمر، مدعياً أن آثار هذه الحضارة تعود لنحو 50 ألف عام، وأن رواد الفضاء قد يكتشفون قريباً بقايا مدينة أثرية على القمر.وزعم برادن في مقابلة مع الإعلامي جو روغن أن الولايات المتحدة وروسيا أخفتا هذه الأدلة خلال فترة الحرب الباردة، مشيراً إلى أن الدول الصاعدة مثل الصين والهند تخطط لكشف الحقيقة عبر بث مباشر من بعثاتهما القمرية القادمة في العقد القادم.وتستعد الصين لإطلاق مهمة «تشانغ إي-7» عام 2026، بينما تخطط الهند لمهمة «تشاندرايان-4» في 2028، مع بعثات مأهولة في الفترة بين 2030 و2040، ويُتوقع أن تنقل هذه البعثات مشاهد حية قد تكشف النقوش والهياكل الأثرية المنقوشة بلغات قد تفهمها البشرية.برغم إثارة برادن نظرياته، ينفي العلماء ووكالة ناسا وجود أي هياكل أو نقوش على سطح القمر، معتبرين أن التكوينات الطبيعية التي تظهر في صور مهمة «كليمنتين» وغيرها ليست سوى ظواهر جيولوجية طبيعية، وليست لها علاقة بحضارات سابقة.تعتمد بعض نظريات المؤامرة على روايات غير مؤكدة لرواد فضاء أبلغوا عن رؤية هياكل غامضة أثناء مهمات أبولو، مثل جسم معدني ضخم على الجانب المظلم من القمر، ما قاد إلى قطع الاتصال اللاسلكي بشكل مفاجئ.واستمر برادن في إثارته للجدل، إذ ناقش أيضاً فرضية أن عمر الإنسان أقدم بكثير مما نعتقد، مشيراً إلى اكتشافات أحفورية وجينية تشير إلى تعقيد وتداخل تاريخ تطور البشر، مع احتمال وجود تعديل جيني متعمد في الماضي ساهم في تطور الدماغ والخصائص البشرية.