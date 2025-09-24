«نعجة» تكلّف امرأة غرامة مالية

تحوّلت مشادة كلامية بين امرأتين في مدينة بيرم الروسية إلى قضية قانونية غريبة، بعدما وصفت إحداهما جارتها بـ«النعجة»، لتقضي المحكمة في النهاية بإلزامها بدفع نحو 220 دولاراً تعويضاً عن الأضرار المعنوية.

رفض أولي

رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى في البداية، معتبرة أن كلمة «نعجة» في معناها اللغوي ليست سباباً مباشراً، بل مجرد وصف لحيوان مجتر، ولا تندرج ضمن قائمة الألفاظ النابية.

تحليل لغوي

غير أن محكمة الاستئناف أمرت بخضوع التسجيل الصوتي لتحليل لغوي، وأكد الخبراء أن الكلمة استُخدمت في سياق عدائي بدلالة سلبية واضحة، ما يجعلها إهانة شخصية.

تنفيذ قسري

وبعد صدور الحكم، تجاهلت المدعى عليها تنفيذ القرار طوعاً، فتم فرض غرامة إضافية عليها قبل أن يُسحب المبلغ المستحق مباشرة من حسابها البنكي لصالح المدعية.

جدل شعبي

وأشعلت الحادثة نقاشاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في روسيا، إذ رأى البعض أن الكلمة عادية، بينما اعتبر آخرون أن أي لفظ قد ينقلب إلى إهانة رسمية إذا استُخدم في إطار عدائي.