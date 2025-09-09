حددت وزارة التعليم، آلية إجرائية موحدة لمعالجة الأوضاع الأكاديمية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس السعودية في أوقات مختلفة من العام الدراسي، سواء كانوا قادمين من خارج المملكة أو محوّلين من أنظمة تعليمية متنوعة داخلها.وتهدف الإجراءات لضمان انتقال سلس وعادل للطلاب ودمجهم في النظام التعليمي دون عوائق.وحددت الوزارة حالتين رئيسيتين للتعامل مع الطلاب الجدد، تتضمن الحالة الأولى الطالب الذي يصل بوثائق نجاح رسمية ومستوفية لشروط المعادلة عن فصل دراسي أو أكثر، إذ يتم اعتماد درجاته السابقة وتسجيلها مباشرة في النظام الإلكتروني المعتمد.ونص القرار، أنه إذا كان الطالب مكملاً في مادة أو أكثر، فإنه يختبر فقط في مقررات الفترة الدراسية التي درسها فعلياً داخل المملكة.وبينت الوزارة، أن الحالة الثانية، تعنى بالطالب الذي يصل دون وثيقة نجاح أو بوثائق غير مستوفية لشروط المعادلة، وفي هذه الحالة، يتم إلحاقه مباشرة بالفترة الدراسية القائمة ليبدأ رحلته التعليمية دون تأخير.وأوضحت الوزارة آلية معالجة الفترة الدراسية التي لم يدرسها عبر منح الطالب في الصفوف من الثالث الابتدائي فما فوق خيارين؛ إما أداء الاختبار البديل الذي تُحتسب درجته من 100، أو أن يُعتبر مكملاً في تلك الفترة ويتقدم لاختبار الدور الثاني في نهايتها.واهتم القرار بطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في مثل هذه الحالات، عبر تقييمهم بشكل تدريجي ومستمر في مهارات الفترة الدراسية التي فاتتهم، بدلاً من إخضاعهم لاختبارات رسمية، بما يتناسب مع خصائصهم العمرية وقدراتهم، وذلك لتوفير حلول مرنة ومنظمة تضمن العدالة وتدعم الاستقرار الأكاديمي لجميع الطلاب.