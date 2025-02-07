لطالما ارتبطت التمارين الرياضية بفقدان الوزن وحرق السعرات الحرارية، إلا أن الدراسات الحديثة تكشف أن تأثيرها على معدل الحرق ليس بالقدر الذي يعتقده الكثيرون.على الرغم من أن النشاط البدني يزيد من استهلاك الطاقة، إلا أن الجسم يمتلك آليات تعويضية قد تحدّ من التأثير المباشر للتمارين على فقدان الوزن. فمثلاً يمكن أن يقلل الجسم من النشاط البدني غير المرتبط بالتمارين، أو يخفض من معدل الأيض الأساسي للتكيف مع زيادة الجهد المبذول.هذا يعني أن التمارين وحدها قد لا تكون كافية لإنقاص الوزن بشكل فعال، خصوصاً إذا لم تكن مصحوبة بنظام غذائي متوازن. فوفقًا للخبراء، يعتمد فقدان الوزن بشكل رئيسي على التحكم في السعرات الحرارية المستهلكة أكثر من الاعتماد على السعرات المحروقة من التمارين فقط.لكن هذا لا يعني التقليل من أهمية الرياضة، إذ توفر فوائد صحية لا تُحصى، مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، تعزيز الصحة النفسية، وتقوية العضلات والعظام. لذا، فإن تحقيق نمط حياة صحي لا يعتمد فقط على ممارسة التمارين، بل على دمجها مع تغذية متوازنة للحفاظ على الوزن وتعزيز الصحة بشكل عام.