استمع مجلس الشورى، في جلسته العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة، المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، إلى عددٍ من التقارير التي قدمتها لجان مجلس الشورى المتخصصة بشأن عددٍ من الموضوعات لمناقشتها.ووافق المجلس خلال جلسة الأمس، على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، وهيئة تنظيم الاتصالات في جمهورية الهند، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة، ووزارة السياحة في جمهورية زامبيا في مجال السياحة، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الجزائرية، ومشروع اتفاقية بين المملكة، وجمهورية جيبوتي حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومشروع اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة، ومصلحة الجمارك في جمهورية مصر العربية.