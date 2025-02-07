أكدت «سدايا»، استمرارها في دعم الابتكار المسؤول، وتعزيز الاستخدام الآمن والموثوق للذكاء الاصطناعي في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال مشاركتها أمس (الإثنين) في أعمال دائرة الحوار العربية «الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية»، التي تنظمها الأمانة العامة للجامعة العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بمشاركة مسؤولين وخبراء عرب وأجانب من جهات عدة.واستعرضت «سدايا»، خلال مشاركتها في أعمال دائرة الحوار جهودها في تنظيم وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وأخلاقي، إذ قامت بتطوير إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تحقيق أقصى قيمة ممكنة مع المحافظة على التبني والاستخدام المسؤول.كما توفر ضمن هذا الإطار أدوات توعوية للتقييم الذاتي للالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى التسجيل الاختياري للمؤسسات والجهات المختلفة، حيث يتم تقييم مدى التزامها بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وفقًا لمعايير محددة يتم من خلالها إصدار شهادة مقدم خدمات ذكاء اصطناعي التي تُمنح لجميع الشركات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المحددة في الإطار.وأوضحت أن هذه الشهادة تعكس مستوى التزام الجهة بمعايير الأخلاقيات، بما يسهم في تعزيز الثقة في حلولها المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ما يؤكد الدور الريادي الذي تقوم به «سدايا» في بناء بيئة رقمية موثوقة ومتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.