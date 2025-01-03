كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة جلاسكو، أن الرجال الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً قد يكونون أكثر عرضة للوفاة المبكرة مقارنة بمن يتناولون اللحوم. وأظهرت الدراسة أن النباتيين يعانون من مستويات منخفضة من الكوليسترول الجيد (HDL) وفيتامين (D)، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وضعف العظام.لاحظ الباحثون أيضاً، ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية لدى الرجال النباتيين؛ وهي مشكلة صحية ترتبط بأمراض القلب والشرايين. وأشار التقرير إلى أن هذه الآثار السلبية لم تُلاحظ لدى النساء النباتيات، ما دفع الباحثين للتوصية بمراعاة الفروق بين الجنسين عند اعتماد النظام النباتي. وأكد الباحثون، أن النظام الغذائي النباتي يمكن أن يكون صحيّاً إذا تم التخطيط له بشكل صحيح لضمان الحصول على جميع العناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والكالسيوم وفيتامين (D). كما شددوا على ضرورة المتابعة الدورية مع مختصي التغذية خاصة للرجال النباتيين لتجنب المخاطر الصحية المحتملة.