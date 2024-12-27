أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أن تقديم تصاريح الخدمات المنزلية سيكون عبر منصة بلدي؛ تسهيلاً لإجراءات الحصول على الخدمات، وتمكيناً لأصحاب الأنشطة التجارية من تقديم خدماتهم بطرق متنوعة. وأشارت إلى أن الخدمة تمكّن أصحاب الأنشطة التجارية من إصدار تصريح إلكتروني لتقديم خدماتهم منزليّاً في حال كان نشاط الرخصة الرئيسي يسمح بذلك.وأوضحت الأمانة، أن تصريح تقديم الخدمات المنزلية يمكن الاستفادة منه في بعض أنواع الأنشطة، منها: الصالونات الرجالية، التزيين النسائي، الخياطة الرجالية أو النسائية، تقديم خدمات الاسترخاء والعناية الشخصية الرجالية أو النسائية، بشرط وجود رخصة محل سارية، وأن يكون مقدّم الطلب له علاقة بالرخصة التجارية، مع أهمية أن يكون نشاط الرخصة ISIC، وليس نشاطاً للأمانة، إضافة إلى تحقيق الاشتراطات الخاصة بالعاملين، وهي وجود تصريح لمزاولة النشاط، وشهادة صحية، وشهادة مهنية لبعض الأنشطة، فإذا كان نوع النشاط الرئيس خاصاً برخصة الصالونات النسائية فيلزم إرفاق شهادة صحية، وشهادة مهنية للممارسة ويجب أن تكون أُنثى، أما إذا كان نوع النشاط الرئيس خاصاً برخصة الصالونات الرجالية فيلزم إرفاق شهادة صحية.