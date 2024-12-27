أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، انطلاق فعاليات وأنشطة «مخيم النايلات»، الذي أقامته داخل حدودها بمنطقة حائل، ويستمر 45 يومًا.ويقع المخيم في منطقة نايلات بحائل والذي يتميز بموقعه الإستراتيجي، ويجمع تشكيلات الطبيعة بين الجبال الشاهقة والرمال الذهبية والسماء الصافية والهدوء، كما يحتوي المخيم على مرافق متكاملة لتعزيز تجربة الزوّار بالاستجمام البيئي المتكامل، فيما يتخلل المخيم العديد من الأنشطة الحركية مثل ركايب الإبل وركوب الخيل ومسارات الهايكنج ومشاهدة النجوم وزيارة واكتشاف المواقع الأثرية والتاريخية في المحمية.وتعمل هيئة تطوير محمية الملك سلمان، على إقامة العديد من الأنشطة المجتمعية حرصًا منها على تعزيز السياحة البيئية المستدامة ورفع الوعي بأهمية المحافظة على المواقع الطبيعية، وإبراز التنوع البيولوجي وجمال الطبيعة داخل أراضيها، إضافةً إلى إتاحة فرص العمل الموسمية ودعم وتنمية المجتمع المحلي.