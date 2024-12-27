برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، وحضور نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، تنظم رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم، الملتقى العلمي الأول بعنوان «مآثر الشيخ عبدالله بن حميد رحمه الله - وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام»، الذي يقام في مكة المكرمة خلال الفترة من 23 - 24 الشهر الجاري.ويتضمن الملتقى، عددًا من الأوراق العلمية المقدمة عن سيرة بن حميد، وتدشينًا لموسوعته العلمية الواقعة في 23 مجلدًا.