نفّذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة للأطفال في مدينة نواكشوط بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمقام خلال الفترة من 13 حتى 22 ديسمبر 2024، بمشاركة 28 متطوعاً من مختلف التخصصات الطبية.وأجرى الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة 10 عمليات قلب مفتوح، وخمس عمليات قسطرة علاجية تكللت جميعها بالنجاح التام.ويهدف المشروع إلى إجراء 25 عملية قلب مفتوح و50 عملية قسطرة علاجية.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية والتطوعية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لتخفيف معاناة المرضى والمصابين أينما كانوا، وترسيخاً لثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع السعودي.