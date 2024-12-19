ضبطت أمانة محافظة جدة، سبعة أطنان من (المعسل) المقلَّد داخل موقع سكني جرى استغلاله بشكل غير نظامي لصناعة خلطات تحمل أسماء تجارية شهيرة، إضافة إلى ضبط مواد أولية مجهولة المصدر تُستخدم في عمليات التصنيع، وذلك ضمن حملة ميدانية نفذتها.وكشفت أمانة جدة، أن الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية واصلت جهودها الميدانية بدقة ومهنية، وتمكنت من رصد 28 مغلفاً تحمل أسماء تجارية معروفة، وقد تمت مصادرة وإتلاف كافة المضبوطات في إطار الإجراءات الرقابية الصارمة التي تهدف إلى حماية المستهلكين من المنتجات المقلدة.وشاركت في الحملة أمانة جدة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة التجارة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والجهات الأمنية، في إطار التعاون المثمر بين الجهات المعنية لكشف الموقع المخالف ومصادرة المنتجات غير الصالحة، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحماية الأسواق من الغش التجاري والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.