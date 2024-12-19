الشهادة العالمية في الإنجاز العظيم لبلادنا الذي يضاف إلى سجلها الزاخر باستضافة «كأس العالم 2034»؛ تعكس تطلعات قيادتنا الحكيمة التي وضعت أسساً راسخة للتحولات الكبرى في مختلف المجالات، ومنها «الرياضة» التي أصبحت رافداً رئيساً لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».هذا الحدث يشكل فرصة ذهبية لدعم وتمكين المرأة السعودية للمشاركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المرافقة لهذه البطولة العالمية، وهو منصة جديدة لتمكين المرأة السعودية من تحقيق طموحاتها وابتكار المشاريع التي تساهم في إبراز الوجه الحضاري لوطننا الغالي.وبحكم أنني إحدى عضوات أحد الأندية الرائدة في دعم سيدات الأعمال؛ فإنني أؤكد التزامنا في الإسهام في هذه الاستضافة العظيمة خدمة للوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات لبلادنا في مختلف المجالات.نرفع التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استضافة هذا الحدث العالمي.