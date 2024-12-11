اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على تقرير عن الجهود التطويرية والمبادرات التنموية؛ التي تعمل عليها إمارة المنطقة بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات بالمنطقة.جاء ذلك خلال استقبال أمير تبوك، بمكتبه بالإمارة، أمس، وكيل إمارة منطقة تبوك محمد الحقباني.ونوّه أمير تبوك، خلال اللقاء، بالدعم السخي من القيادة الرشيدة لتنمية وتطوير المناطق، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من برامج تنموية وفق مستهدفات رؤية 2030، والجهود التي تقوم بها إمارة المنطقة والإدارات الخدمية ذات العلاقة، حاثاً الجميع لبذل المزيد من العمل والحراك المثمر لخدمة المنطقة وأهاليها.