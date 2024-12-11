أثمرت الجهود التطويرية التي يشهدها القطاع السياحي في منطقة المدينة المنورة، خلال الفترة الماضية، عن ارتفاع أعداد المسافرين القادمين إليها من مختلف دول العالم، لغرض الزيارة، والسياحة، في ظل التسهيلات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة للسائحين في مختلف محاور الخدمة.واحتلت المدينة المنورة المرتبة الـ88 عالمياً في قائمة أفضل 100 وجهة سياحية عالمياً لعام 2024م؛ التي أعلنتها منظمة (يويومونيتور إنترناشيونال) الرائدة في مجال الأبحاث وتحليل البيانات، لتأتي في صدارة المدن السعودية، والخامسة خليجياً، والسادسة عربياً، والسابعة على مستوى الشرق الأوسط.ويستند التقييم الذي أصدرته المنظمة، إلى 55 مقياساً عبر ست ركائز رئيسية؛ تشمل الأداء الاقتصادي، والتجاري، والأداء السياحي، والبنية التحتية، والإجراءات السياحية، والجاذبية، والصحة، والسلامة، والاستدامة، إذ يحرص التقييم على إجراء تحليل شامل لدرجة جاذبية كل مدينة، ليوفر للجهات وجميع المهتمين والسائحين في أنحاء العالم إمكانية فهم السياحة الحضرية وإستراتيجيات الأعمال.ويأتي الإنجاز امتداداً للنمو؛ الذي حققه القطاع السياحي في منطقة المدينة المنورة خلال العام الماضي 2023م، باستقبال 14.1 مليون زائر، في ظل البرامج والمبادرات التي استهدفت تنشيط القطاع السياحي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لخدمة الزائرين على مدار العام، إضافة إلى جهود الارتقاء بالخدمات في قطاعات الإسكان، والنقل، والخدمات الصحية، وتفعيل الإجراءات والمبادرات التقنية التي تثري تجربة الزائر، وسهولة الوصول عبر مختلف المنافذ الجوية، ما انعكس على تنامي السياحة في المدينة المنورة خلال العام الحالي، وفرص استدامته في الفترة المقبلة.