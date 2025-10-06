أخبار ذات صلة

أحالت هيئة الغذاء والدواء مؤسسة تجارية في الدمام إلى النيابة العامة، لارتكابها عدداً من المخالفات تمثلت في تخزين مستحضرات صيدلانية منتهية الصلاحية بلغت كميتها أكثر من 150000 عبوة تم ضبطها وتحريزها قبل دخولها إلى الأسواق، إضافةً إلى ممارسة نشاط التخزين للمستحضرات الصيدلانية قبل الحصول على ترخيص من الهيئة.وأوضحت الهيئة أن المخالفات تعد انتهاكاً صريحاً لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المعمول به في المملكة، والتي تنص «أن من باع، أو صرف، أو حاز مستحضراً صيدلانياً أو عشبياً مغشوشاً، أو فاسداً، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بالعقوبتين معا».وشدّدت الهيئة على أهمية التقيد بالأنظمة واللوائح التنظيمية المتّبعة؛ لتعزيز سلامة وجودة الأدوية والمستحضرات المتداولة في الأسواق السعودية، وأن مثل هذه المخالفات من شأنها أن تشكل خطراً مباشراً على صحة وسلامة المستهلك، وتستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، مؤكدةً أنها لن تتوانى في ملاحقة المخالفين، ومن يعرّضون أدوية المرضى إلى الخطر.ودعت «الغذاء والدواء» أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، وجددت التزامها بمواصلة جهودها الرقابية لمكافحة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات التي تطال المنتجات الخاضعة لإشرافها، وتطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبيها.